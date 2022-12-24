Отправку рождественского паровоза отложили из-за воздушной тревоги

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Отправку рождественского паровоза в Киеве отложили из-за воздушной тревоги, сообщили в АО "Укрзализныця" в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Из-за воздушной тревоги в Киеве отправка рождественского паровоза сдвигается до отбоя воздушной тревоги. Резервное время отправления: 14:00", - отметили в компании.

Людей попросили пройти в укрытие.

"Посадка на другие поезда проходит по графику через подземные переходы", - указали в УЗ.

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