"Это не чувствительный контент - это реальная жизнь Украины": Зеленский показал фото вражеского удара по Херсону

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар российских войск по Херсону, назвав его террором, пишет УНН.

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"Соцсети скорее всего обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев, - написал Зеленский в соцсетях. - Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия".

"Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - подчеркнул Президент.

Дополнение

В результате вражеского удара по центру Херсона 24 декабря известно о 5 погибших, 20 раненых.