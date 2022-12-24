Вражеский удар по центру Херсона: уже 35 раненых, 16 - в тяжелом состоянии

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате вражеского удара по центру Херсона сегодня известно уже о 35 раненых, 16 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Херсон. В результате российского террора, по состоянию на данный момент, известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил Тимошенко.

Дополнение

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона. В результате вражеского удара по центру Херсона 24 декабря известно о 5 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар российских войск по Херсону, назвав это террором.