Снос драматического театра в Мариуполе оккупантами окончен - советник мэра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Снос драматического театра в Мариуполе Донецкой области, который стал местом гибели людей после мощного вражеского удара, оккупантами окончен. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

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"Теперь можно сказать - драматический театр все. Снос окончен, теперь просто вывозят воспоминания сотен тысяч мариупольцев и свидетельства геноцида украинцев на свалку. Оставлена фактически фронтальная стена", - написал Андрюшенко.

Ранее

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на днях показал видео разрушение драмтеатра и отметил, что таким образом оккупанты пытаются скрыть доказательства бомбардировки здания.

Авиаудар по Мариупольскому театру

16 марта российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Как известно, здание театра в Мариуполе использовалось как бомбоубежище. В нем укрывались по разным данным от 500 человек до 1200 мирных жителей за дни до 16 марта.

Мариупольский городской совет 18 марта сообщил, что бомбоубежище под зданием театра уцелело и из него удалось вызволить около 130 человек. По состоянию на 25 марта, в сообщении горсовета говорилось, что “по свидетельству очевидцев” во время бомбардировки театра погибли около 300 человек.

Информационное агентство Associated Press провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара могло погибнуть до 600 человек.

Согласно спутниковым снимкам, впереди и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до вражеской бомбардировки были надписи заглавными буквами на русском языке “Дети”, которые были видны с высоты.