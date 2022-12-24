Вражеский удар по центру Херсона: известно уже о 8 погибших - прокуратура

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате вражеского удара по центру Херсона сегодня известно уже о 8 погибших. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Цитата

"По данным следствия, утром 24 декабря оккупанты совершили очередной обстрел центра Херсона, попав в места с наиболее массовыми скоплениями местных жителей. В результате погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 17 мирных жителей получили ранения. Несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Как указано, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, админздания и автотранспорт.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Обстрелы города продолжаются", - добавили в прокуратуре.

Дополнение

В результате вражеского удара по центру Херсона сегодня известно уже о 35 раненых, 16 – в тяжелом состоянии.