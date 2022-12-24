Вражеский удар по центру Херсона: 7 человек погибли, 58 ранены - ОП
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 – тяжелых. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Обстрел центра Херсона из градов. На сегодня известно о 58 раненых, из них 18 - тяжелых, 7 человек погибли", - сообщил Тимошенко.
Детали
Тем временем прокуратура сообщает о 8 погибших.
В то же время глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отмечает, что "на данный момент известно, что террористический удар рашистов забрал жизни 7 человек, 58 херсонцев получили ранения, из них 18 - в тяжелом состоянии". "Сейчас врачи борются за жизнь пострадавших", – добавил он.
Он также сообщил, что россияне атаковали рынок, торговый центр, жилые дома, админздания – места, где находятся больше всего людей. "Здесь даже рядом нет военных объектов. Это целенаправленный удар по мирным людям", - заметил глава ОВА.
Дополнение
Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушения.