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Пока остальной мир готовит рождественские обеды, подумайте об Украине - Кулеба о вражеском обстреле Херсона

Пока остальной мир готовит рождественские обеды, подумайте об Украине - Кулеба о вражеском обстреле Херсона

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны мира в рождественский вечер "подумать об Украине", где сегодня российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу главы внешнеполитического ведомства в Twitter.

Цитата

"Рождественский сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за ее пределами готовят праздничные обеды, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы победить", – написал Кулеба.

Ранее

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона. Сообщается, что в результате вражеского удара по центру Херсона сегодня известно уже о 8 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар русских войск по Херсону, назвав это террором.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, Дмитрий Кулеба
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