Действительно ужасно: посол США в Украине отреагировала на удар рашистов по центру Херсона

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку по центру Херсона, которая произошла сегодня. "Действительно ужасно", отметила она, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня россия снова жестоко атаковала недавно освобожденный Херсон. Жители города уже так сильно пострадали, когда отступая российские войска перекрыли электричество и воду. По предварительным данным, много погибших и пострадавших. Действительно ужасно, особенно в канун Рождества", - написала она в Twitter.

Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона. Сообщается, что в результате вражеского удара по центру Херсона сегодня известно уже о 8 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар русских войск по Херсону, назвав это террором.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя вражескую атаку, призвал страны мира в рождественский вечер "подумать об Украине".