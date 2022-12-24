На границе Украины на западе из-за сбоев в программе увеличились очереди

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из-за сбоев в работе информационной системы «Шлях» увеличились очереди на западной границе со всеми соседними странами, в том числе с Польшей. Об этом предупредили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщает, что по состоянию на 13:00 24 декабря пункты пропуска на западной границе, в том числе с Польшей, в предпраздничный период работают в штатном режиме – привлекли дополнительный персонал.

"К сожалению, сбои в работе информационных систем, в частности системы «Шлях», администрирование которой осуществляет Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, недавно стали причиной увеличения очередей на границе со всеми соседними странами. При решении представителями Укртрансбезопасность данной проблемы, временно не осуществлялось оформление водителей грузовиков и автобусов, следовавших через границу", - отметили в управлении.

В ГПСУ отметили, что специалисты по Укртрансбезопасности решили эту проблему. И что базы данных и информационные системы, в том числе и «Шлях», работают исправно.

В управлении указали, что за последние сутки через западные границы Украины пропущено более 107 тысяч человек, через границу с Польшей – 68 500 человек. "Это самые высокие показатели с марта месяца, когда наши соотечественники были вынуждены эвакуироваться из-за начала вооруженного вторжения", - добавили в ведомстве.

Сейчас в направлении выезда в Польшу, как указано, наблюдаются очереди от 100 до 200 легковых автомобилей в пунктах пропуска «Краковец», «Рава-Русская» и «Устилуг».

Относительно пассажирских автобусов, ожидающих оформления на выезд в Польшу, ситуация следующая: до 10 автобусов перед «Равой-Русской» и «Грушевом», около «Краковца» и «Шегинь» – по 11. По сравнению с предыдущими сутками очереди из пассажирских автобусов на выезд из Украины уменьшились, местами в 3 раза. В очереди на въезд в Украину ожидают от 90 до 180 легковушек (пункты пропуска «Краковец», «Шегини» и «Устилуг»).

Напомним

Как сообщалось, в предновогодний период на границах наблюдается рост пассажиропотока.