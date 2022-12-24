Face ID и видеорегистратор на четыре камеры: как планируют изменить выдачу водительского удостоверения
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Автошколам представили планы внедрения современных технических средств и новейших технологий в процедуру выдачи водительского удостоверения, сообщили в МВД Украины, пишет УНН.
Ожидается внедрение верификации для доступа к классу для сдачи экзаменов.
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"Что подразумевается? Человек, сдающий теоретический экзамен, будет заходить в экзаменационный класс, где на входе будет стоять камера. Она будет распознавать лицо кандидата в водители, что позволит направлять лицо на рандомно определенное в Едином государственном реестре МВД рабочее место для сдача теоретического экзамена", - объяснили в МВД.
Детали
Что касается верификации, то в будущем, как указано, граждане смогут самостоятельно фотографироваться на водительское удостоверение. Для этого у каждого сервисного центра МВД будет современное оборудование, которое позволит делать это, а для идентификации лица будет использоваться идентификационный код и id-карта.
В то же время теоретический экзамен будет проходить в экзаменационном классе при следующих условиях:
- FACE ID идентификация личности на протяжении всего процесса составления;
- фиксация лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос;
- исключение удаленного доступа к рабочим местам;
- контроль за поведением личности;
- видео-фиксация процесса сборки.
Кроме того, планируется вывод видео web-камер, размещенных на рабочих станциях в классе, на рабочее место экзаменатора. Это позволит контролировать весь процесс онлайн.
Изменения также коснутся процесса практической сдачи экзаменов. "Автомобили в сервисных центрах МВД будут оснащены видеорегистром с 4 камерами - спереди, сзади, две проекции салона, внутренний монитор для контроля ракурса и работы видеорегистратора, сигнализирующие датчики и дублирующие педали. Также будет рандомный выбор Единым государственным реестром МВД экзаменаторов и маршрута приема практического экзамена", - сообщили в МВД.
В частности, экзаменатор будет иметь электронный check-list, face-id кандидата, возможность распознавания номера транспортного средства, автоматическое поступление результатов составления в Единый государственный реестр МВД.
Кроме того, как сообщается, будущим водителям не нужно искать для аренды грузовые автомобили, автомобили с прицепами, мотоциклы, если их нет в сервисном центре МВД. "Теперь все эти транспортные средства там будут и каждый желающий сможет сдать практический экзамен", - говорится в сообщении.
Напомним
Водителям разрешили пользоваться удостоверением в "Дія".