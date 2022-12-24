В Мариуполе сегодня фиксируют аномально активное движение военных колонн - Андрющенко

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируется аномально высокое движение военных колонн в сторону Запорожской области (Бердянское направление). Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

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"После вчерашнего "хлопка" в районе Урзуфа, сегодня в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируется аномально высокое движение военных колонн в сторону Запорожской области (Бердянское направление)", - написал Андрющенко.

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По его словам, через Мариуполь – Мангуш – "БТРы, командные пункты, пока еще живая сила".

Из Мангушского района через Мангуш из сел на побережье Азова – гусеничная военная техника в большом количестве.

"Учитывая публичную информацию от украинской разведки, идет откровенное укрепление Мелитопольского участка фронта", - резюмировал Андрющенко.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 101 430 человек, 3006 танков и сотен единиц военной техники.