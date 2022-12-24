В Херсоне снова раздаются взрывы: в соцсетях сообщают об обстреле зажигательными снарядами

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Херсон снова под обстрелом. Как сообщают местные Telegram-каналы, в городе раздаются взрывы, вероятно, враг ведет обстрел зажигательными снарядами. Официальной информации пока нет, передает УНН.

Детали

После 16.15 в соцсетях начали появляться сообщения о новых взрывах в Херсоне.

Сначала местные Telegram-каналы сообщали, что враг ведет обстрел из "Градов", а впоследствии и о зажигательных снарядах, провоцирующих пожары.

Официальной информации пока нет. Местные и областные власти не комментировали информацию о взрывах.

Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушение.

Как сообщили в ОП, в результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 - тяжелых.