россия и Иран строят торговый путь вопреки санкциям - Bloomberg

КИЕВ. 24 декабря. УНН. россия и Иран вопреки санкциям строят новый трансконтинентальный торговый путь, простирающийся от восточного края Европы до Индийского океана. Это 3000-километровый проход, который находится вне досягаемости любого иностранного вмешательства. Страны инвестируют в проект более 20 миллиардов долларов, говорится в расследовании Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Этот торговый коридор позволит россии и Ирану сократить тысячи километров от уже существующих маршрутов. На его северном конце находится Азовское море, которое ограничивается Крымским полуостровом, юго-восточным побережьем Украины, включая оккупированный россией порт Мариуполь, и устьем реки Дон", - пишет издание.

Детали

Планируется, что новый торговый путь через Каспийское море облегчит перевозку грузов по водным и железнодорожным путям. Цель строительства - защитить коммерческие связи от вмешательства Запада, в том числе санкций, и построить новые связи с быстро растущими гигантскими экономиками Азии, пишет издание.

По оценкам Марии Шагиной, эксперта по санкциям и российской внешней политике Международного института стратегических исследований в Лондоне, россия и Иран инвестируют около 25 миллиардов долларов во внутренний торговый коридор, помогая облегчить поток товаров, который Запад хочет остановить.

"Две страны играют в кошки-мышки. Они исследуют все лазейки для транспортировки запрещенных продуктов и оружия", - сказала она.

Это сотрудничество вызывает беспокойство у США и их союзников, поскольку они пытаются заблокировать передачу иранских беспилотников и других военных средств, которые помогают кремлю в войне против Украины. Как сообщил чиновник администрации Байдена по вопросам санкций Джеймс О’Браен, в Вашингтоне "внимательно наблюдают" за этим маршрутом и иранско-российским сообщением в целом.

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россия планирует инвестировать 1 миллиард долларов в улучшение судоходства через Азовское море, реку Дон и соединяющийся с Волгой канал. Согласно данным Bloomberg, сотни российских и иранских судов, включая подсанкционные, ежедневно проходят через пролив, соединяющий Черное и Каспийское моря, а вокруг самых узких мест регулярно образуются пробки. Журналисты добавляют, что уже по крайней мере дюжина иранских судов, некоторые из которых эксплуатируются находящейся под санкциями США судоходных линий Исламской Республики Иран, курсируют водами между каспийским побережьем страны и ключевыми портами реки Волга.

Также внутри собственных границ Иран вкладывает деньги в терминалы, где грузы могут перевозиться с кораблей и на железные дороги, пересекающие страну от Каспийского моря до Персидского залива. Тегеран расширяет железнодорожную сеть, которая уже проходит около 16 000 км. Официально к августу этого года торговля между Тегераном и москвой выросла почти вдвое, а годовой показатель, скорее всего, скоро превысит 5 миллиардов долларов. Ключевым узлом для обеих стран в сетях, которые они пытаются построить, является Индия.

Первый 12-миллионный груз российского зерна, направляющийся в Индию, уже прошел через Иран, сообщило в прошлом месяце полуофициальное информационное агентство Mehr. Торговые потоки могут возрасти, если Ирану удастся с’соединить незавершенный комплекс порта Чабахар на берегу Индийского океана, проект, в который инвестировала Индия, со своей сетью поездов дальнего следования. Пока Чабахар был освобожден от санкций США, но он может снова вызвать пристальное внимание со стороны Вашингтона.

Напомним

По данным росСМИ, в 2021 году россия впервые за 30 лет выдала кредит Ирану на 6 миллионов долларов.