Новости: Политика
24 декабря 2022, 16:50 • Тоня Туманова • 8625
Министр обороны Франции 28 декабря приедет в Киев
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 28 декабря приедет в Киев, сообщают BFMTV и Le Figaro, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, визит призван «продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны».
Планируется, что Лекорню посетит памятник героям в Киеве и встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Напомним
Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.
Источник: УНН
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