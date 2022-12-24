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Министр обороны Франции 28 декабря приедет в Киев

Министр обороны Франции 28 декабря приедет в Киев

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 28 декабря приедет в Киев, сообщают BFMTV и Le Figaro, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, визит призван «продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны».

Планируется, что Лекорню посетит памятник героям в Киеве и встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, визит
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