Министр обороны Франции 28 декабря приедет в Киев

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 28 декабря приедет в Киев, сообщают BFMTV и Le Figaro, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, визит призван «продемонстрировать украинским властям неизменную поддержку Франции с начала войны».

Планируется, что Лекорню посетит памятник героям в Киеве и встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Напомним

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав среди прочего 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.