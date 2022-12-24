Новости: Киев
24 декабря 2022, 17:28 • Тоня Туманова • 7800
В столичном метро пассажир попал под поезд: движение "красной линией" ограничено
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В киевском метро человек попал под поезд. Как сообщили в КГГА, движение "красной линией" ограничено, на место происшествия вызвали полицию и медиков, передает УНН.
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"На станции "Лесная" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении КГГА.
Добавим
Движение поездов по красной линии метро происходит от станции "Академгородок" до станции "Дарница".
Об изменениях и возобновлении движения поездов в КГГА сообщат дополнительно.
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Источник: УНН
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