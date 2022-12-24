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Орбан заявил, что Украина "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее"

Орбан заявил, что Украина "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее". Это мнение он высказал в интервью газете Magyar Nemzet, пишет УНН.

Цитата

"Эта опасность (затяжная война в Украине, - ред.) тоже существует. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США ее поддерживают деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет", - сказал Орбан.

Детали

Отвечая за вопрос журналиста, можно ли ожидать, что украинцы отдадут часть своей страны "ради мира и процветания Европы", Орбан ответил, что "никто не может этого ожидать".

"Украина - суверенное государство, решение о том, когда и зачем воевать, должны принимать украинцы. Мы имеем позицию принятия решений в той мере, в какой мы их поддерживаем.  Они, как правило, знают так много о том, о чем хотят договориться. Остальные, которые дают и получают, решаются во время переговоров", - заявил премьер.

Он добавил, что Венгрия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине "учитывая национальные интересы" страны. 

Напомним

Орбан, неоднократно выступавший против санкций для России, назвал ее угрозой для Европы и заявил о важности суверенной Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, война
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