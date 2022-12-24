Орбан заявил, что Украина "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее"

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы "может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее". Это мнение он высказал в интервью газете Magyar Nemzet, пишет УНН.

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"Эта опасность (затяжная война в Украине, - ред.) тоже существует. В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США ее поддерживают деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет", - сказал Орбан.

Детали

Отвечая за вопрос журналиста, можно ли ожидать, что украинцы отдадут часть своей страны "ради мира и процветания Европы", Орбан ответил, что "никто не может этого ожидать".

"Украина - суверенное государство, решение о том, когда и зачем воевать, должны принимать украинцы. Мы имеем позицию принятия решений в той мере, в какой мы их поддерживаем. Они, как правило, знают так много о том, о чем хотят договориться. Остальные, которые дают и получают, решаются во время переговоров", - заявил премьер.

Он добавил, что Венгрия продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине "учитывая национальные интересы" страны.

Напомним

Орбан, неоднократно выступавший против санкций для России, назвал ее угрозой для Европы и заявил о важности суверенной Украины.