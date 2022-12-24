Новости: Криминал и ЧП
24 декабря 2022, 17:50 • Тоня Туманова • 13095
В Херсоне во время утреннего удара рф загорелось 66 автомобилей
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате утреннего обстрела рашистов в Херсоне загорелось 66 автомобилей, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным ведомства, около 11:00 в результате очередного обстрела россии из реактивных систем залпового огня по жилому району города занялись 66 легковых автомобилей.
Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Число погибших и пострадавших уточняется.
Напомним
Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушения.
Как сообщили в ОП, в результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 - тяжелых.
Источник: УНН
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