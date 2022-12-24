Христиане западного обряда сегодня празднуют Сочельник

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня, 24 декабря, христиане западного обряда празднуют канун Рождества – Сочельник, передает УНН.

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По григорианскому календарю христиане западного обряда празднуют Рождество 25 декабря. А предшествует ему искренний и светлый праздник – Святой вечер (Святвечер).

Церковь считает, что Иисус Христос родился именно в полночь, поэтому за праздничный стол нужно садиться вечером, чтобы торжественно ждать всей семьей рождения Спасителя. События, описанные в евангельских книгах, известны каждому. Дева Мария и ее муж Иосиф жили в Назарете. Мария была беременна и должна была скоро родить. Но вышел приказ императора Августина, который хотел провести перепись всего населения, и они двинулись в Вифлеем, чтобы зарегистрироваться.

В городе негде было переночевать, поэтому Иосиф и Мария остановились в хлеву для ягнят. Там и родился Иисус Христос. Мария положила новорожденного сына в ясли с сеном. В момент рождения Иисуса в небе загорелась яркая звезда, указывающая путь к Спасителю. Так его нашли мудрецы, которые принесли маленькому Христу дары: ладан, золото и смирну.

Рождение Христа стало праздником не сразу. Лишь в 336 году в Римской империи впервые состоялось празднование этого радостного события. Впоследствии традиция праздновать 25 декабря Рождество Христово распространилась и на другие страны. На Руси первое упоминание о Рождестве и сочельнике датируется X веком.

Для празднования Рождества и Святого Вечера часто создают вертеп. Его придумал Святой Франциск в XIII веке. Сначала вертепом называли сундук, в котором помещались фигурки, воспроизводившие события в Вифлееме. Затем его усовершенствовали: фигурки стали более похожи на живых людей, а иногда роли исполняют настоящие актеры.

А вот украшать елку начали в Германии. Сначала вместо игрушек использовали яблоки, свечи и шестиугольную звезду. В начале XX века елка с вертепом стали основными и обязательными символами Сочельника и Рождества.

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Напомним

Согласно результатам опроса, в течение года количество украинцев, поддерживающих идею переноса даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, выросло с 26% до 44%. Кроме того, за последний год возросло количество празднующих Рождество только 25 декабря (с 4% до 11%), и тех, кто отмечает его в обе даты (с 18% до 25%). Более половины украинцев (55%) будут праздновать Рождество 7 января, в 2021 году их количество составляло 71%.