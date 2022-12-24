Почти 50 метров: в Киеве дети военных и переселенцев написали самое длинное письмо Святому Николаю

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По инициативе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Киеве дети написали самое длинное письмо Святому Николаю. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram ГУР МОУ.

Детали

К созданию письма длиной 49 метров 80 сантиметров присоединились более 300 детей военнослужащих и переселенцев. Отмечается, что письмо вошло в Национальный реестр рекордов Украины в категории "Самое длинное детское письмо к святому Николаю".

Оно будет храниться в ГУР, а его фрагменты впоследствии будут проданы на благотворительном аукционе, средства с которого используют для нужд Вооруженных сил Украины.

Цитата

"Тематика этого письма отличается пожеланиями скорейшей победы. Это письмо символически отражает мечты не только детей, но и всех украинцев", – рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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