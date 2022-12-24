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Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
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Почти 50 метров: в Киеве дети военных и переселенцев написали самое длинное письмо Святому Николаю

Почти 50 метров: в Киеве дети военных и переселенцев написали самое длинное письмо Святому Николаю

фотогалерея

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По инициативе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Киеве дети написали самое длинное письмо Святому Николаю. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Telegram ГУР МОУ.

Детали

К созданию письма длиной 49 метров 80 сантиметров присоединились более 300 детей военнослужащих и переселенцев. Отмечается, что письмо вошло в Национальный реестр рекордов Украины в категории "Самое длинное детское письмо к святому Николаю".

Оно будет храниться в ГУР, а его фрагменты впоследствии будут проданы на благотворительном аукционе, средства с которого используют для нужд Вооруженных сил Украины.

Цитата

"Тематика этого письма отличается пожеланиями скорейшей победы. Это письмо символически отражает мечты не только детей, но и всех украинцев", – рассказала руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Напомним

Психолог Богдана Валигура в комментарии УНН рассказала, почему в условиях войны не стоит отказываться от рождественских и новогодних празднований и как не чувствовать вину.

Источник: УНН
Теги: Украина, День святого Николая
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