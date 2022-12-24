Состояние энергосистемы в Киеве несколько улучшилось - Yasno

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько улучшилась. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook, пишет УНН.

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"Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города.

Также всем нам способствует и теплая погода. И все равно попрошу быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу", - отметил он.

Напомним

В пятницу, 23 декабря, в КМВА сообщили, что отопление и водоснабжение в Киеве получают все районы в штатном режиме, а электроснабжение – до сих пор в режиме аварийных отключений.