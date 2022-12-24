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Резников о варварском обстреле Херсона: Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет больше оружия

Резников о варварском обстреле Херсона: Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет больше оружия

Алексей Резников

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter отреагировал на жестокий обстрел Херсона, назвав его варварским. Кроме того он отметил, Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет иметь больше оружия, передает УНН.

Детали

"Варварский обстрел Херсона российскими террористами – это не только очередное военное преступление, но и месть его жителям, которые сопротивлялись оккупации и доказали всему миру, что Херсон – это Украина", - написал Резников.

Вместе с тем, министр добавил, что Украина сможет предотвратить такие трагедии, если будет иметь больше средств контрбатарейной борьбы, больше артиллерии и боеприпасов большой дальности.

"Таким образом, российские убийцы будут наказаны и изгнаны из Украины", – резюмировал он.

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Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушение.

Как сообщили в ОП, вследствие вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 – тяжелых.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область, Алексей Резников
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