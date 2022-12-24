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24 декабря 2022, 18:56 • Тоня Туманова • 6765
Херсонщина: оккупанты ввели в Горностаевке круглосуточный комендантский час на 10 суток
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на 10 суток, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.
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"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Почти на 10 суток местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушения.
Как сообщили в ОП, в результате вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 - тяжелых.
Источник: УНН
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