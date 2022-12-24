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Новости: Киев
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В Киеве возобновили движение по "красной линии" метро

В Киеве возобновили движение по "красной линии" метро

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столичном метрополитене возобновили движение на "красной линии". Информации о состоянии упавшего на пути человека нет, передает УНН.

Цитата

"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Лесная", - сообщили в КГГА.

В то же время в КГГА не предоставили информацию о состоянии человека, упавшего на пути.

Напомним

В киевском метро человек попал под поезд. Как сообщили в КГГА, движение "красной линией" ограничено, на место происшествия вызвали полицию и медиков.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, метрополитен
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