Новости: Киев
24 декабря 2022, 19:08 • Тоня Туманова • 8985
В Киеве возобновили движение по "красной линии" метро
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столичном метрополитене возобновили движение на "красной линии". Информации о состоянии упавшего на пути человека нет, передает УНН.
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"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Лесная", - сообщили в КГГА.
В то же время в КГГА не предоставили информацию о состоянии человека, упавшего на пути.
Напомним
В киевском метро человек попал под поезд. Как сообщили в КГГА, движение "красной линией" ограничено, на место происшествия вызвали полицию и медиков.
Источник: УНН
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