В Киеве возобновили движение по "красной линии" метро

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В столичном метрополитене возобновили движение на "красной линии". Информации о состоянии упавшего на пути человека нет, передает УНН.

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"Метрополитен заработал в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Лесная", - сообщили в КГГА.

В то же время в КГГА не предоставили информацию о состоянии человека, упавшего на пути.

Напомним

В киевском метро человек попал под поезд. Как сообщили в КГГА, движение "красной линией" ограничено, на место происшествия вызвали полицию и медиков.