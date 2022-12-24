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На фронте погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R

На фронте погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня стало известно, что на фронте погиб Владимир Fresh Ежов – один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Сначала информация появилась в Telegram-каналах, впоследствии об этом написал и военный эксперт Игаль Левин, передает УНН.

Цитата

"...защищая Украину от российского вторжения, погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир "Fresh" Ежов", - написал Левин.

Добавим

Как пишет Gameinside, параллельно с игрой в Starcraft Владимир работал в компании GSC GameWorld и занимался разработкой игр в том числе S.T.A.L.K.E.R., один из персонажей игры Локи сделан по его внешности.

После 24 февраля Владимир ушел на фронт и героически защищал Украину в рядах ВСУ по сей день, когда его жизнь преждевременно прервалась. У мужчины осталось двое несовершеннолетних сыновей.

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Источник: УНН
Теги: Украина, война
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