Из-за обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар: в небе жуткое зарево

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар. Как сообщают местные Telegram-каналы, в небе яркое жуткое зарево, передает УНН.

Детали

Херсон сегодня весь день находится под обстрелами оккупантов. В результате утренних ударов - погибли 10 человек. Вечером тоже поступало немало сообщений об обстрелах и взрывах. Сообщалось, что враг, вероятно, использует зажигательные снаряды.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате обстрела в городе вспыхнул пожар – в небе яркое жуткое зарево.

Городские и областные власти пока информацию не комментировали.

Напомним

В результате утреннего обстрела рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены.