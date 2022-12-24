Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17805

Из-за обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар: в небе жуткое зарево

Из-за обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар: в небе жуткое зарево

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар. Как сообщают местные Telegram-каналы, в небе яркое жуткое зарево, передает УНН

Детали

Херсон сегодня весь день находится под обстрелами оккупантов. В результате утренних ударов - погибли 10 человек. Вечером тоже поступало немало сообщений об обстрелах и взрывах. Сообщалось, что враг, вероятно, использует зажигательные снаряды.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате обстрела в городе вспыхнул пожар – в небе яркое жуткое зарево.

Городские и областные власти пока информацию не комментировали.

Напомним

В результате утреннего обстрела рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.