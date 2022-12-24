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24 декабря 2022, 20:53 • Тоня Туманова • 20670
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили зенитный ракетный комплекс оккупантов С-300
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.
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"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 101 430 человек, 3006 танков и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
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