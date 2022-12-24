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В результате атаки рф на Херсонщину известно о 68 пострадавших - ОВА

В результате атаки рф на Херсонщину известно о 68 пострадавших - ОВА

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что количество пострадавших в результате утреннего вражеского обстрела Херсонщины составляет 68 человек, передает УНН.

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"В настоящее время имеем страшную цифру… По состоянию на данный момент известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину", - написал Янушевич в Telegram.

В Херсоне российская армия убила 10 человек, напомнил глава ОВА.

Добавим

Янушевич также призвал жителей Херсонщины – эвакуироваться.

"Особенно, если вы проживаете возле Днепра. Эти районы больше всего страдают от российских обстрелов, поэтому там практически нет возможности обеспечить постоянное тепло- и электроснабжение.

Для внутренне перемещенных лиц из Херсона есть свободные места жительства в других регионах. Херсонская ОВА готова помочь вам выехать и обустроиться на новом месте – обращайтесь на нашу “горячую линию”: 0800330951; 091 481 78 45", - резюмировал председатель ОВА.

Напомним

В результате утреннего обстрела рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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