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В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц

В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 14 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Отмечается, что суммарное снаряжение "Калибрамы" может достигать 24.

"Вероятно, враг готовится к нанесению ракетных ударов. Будьте бдительны, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", - подчеркивают в ОК "Юг".

Добавим 

Спикер объединенного координационного центра Юг Наталья Гуменюк сообщала, что российские оккупанты могут нанести либо массированный, либо одиночные ракетные удары по Украине накануне праздников. Таким образом, враг хочет оказать психологическое давление на украинцев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Черное море, корабль
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