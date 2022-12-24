Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли 87 ударов по приграничной Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Белопольское общество россияне обстреляли из минометов, 6 прилетов.

Средино-Будская община: 2 вражеские мины разорвались на пограничной. Также противник применял стрелковое оружие.

По Ворожбянскому обществу россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов. Повреждения получили линии электропередач. Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Новослободская община: россияне ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

Напомним

Российские военные нанесли 45 ударов по Краснопольской и Эсманьской общинам.