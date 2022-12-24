Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
19755

Германия передала Украине БРЭМ и готовится присылать 50 полевых обогревателей

Германия передала Украине БРЭМ и готовится присылать 50 полевых обогревателей

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В течение последней недели Германия передала для Украины уже тринадцатую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Детали

Всего от Германии Украина получила уже 13 Bergerpanzer 2 и 78 машин пограничной службы.

Кроме этого, Германия также передала Украине одну карету скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего 6) и готовит к передаче 50 полевых обогревателей и 26 сменных систем для погрузчиков.

Справка

Bergepanzer 2 (BPz-2) — немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина на танковом шасси Leopard 1. Основным предназначением машины является обеспечивать мобильность бронетанковых подразделений, эвакуацию поврежденной техники, оказание помощи при замене или ремонте моторно-трансмиссионного отделения и/ или башни.

Напомним 

Германия предоставляет еще 100 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины на закупку оборудования для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.