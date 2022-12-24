КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киеве спасатели достали тело мужчины, попавшего под поезд на одной из станций метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

В 16:53 к Главному управлению ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от работников метрополитена, что на ст. м. Лесной человек попал под поезд. На место происшествия немедленно прибыло отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

“Прибыв, бойцы обнаружили, что мужчина зажат между платформой и поездом”, — сообщает ГСЧС.

В 17:57 спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали правоохранительным органам для проведения следствия и установление причин возникновения трагического случая.

Напомним

Как писал УНН, в киевском метро человек попал под поезд. В КГГА ранее сообщали, что движение “красной линией” ограничено, на место происшествия вызвали полицию и медиков.