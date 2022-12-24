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Экс-тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

Экс-тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывший тренер сборной Бразилии Тите ограблен в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Goal.

Детали

Отмечается, что во время утренней прогулки по пляжу Рио-де-Жанейро, к 61-летнему тренеру подбежал преступник и сорвал с шеи цепочку.

Кроме этого, грабитель упрекнул Тите о вылете пентакампеонов из чемпионата мира.

Добавим

Сборная Бразилии уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, пенальти 2:4).

Источник: УНН
Теги: спорт, тренер, ограбления
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