Экс-тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бывший тренер сборной Бразилии Тите ограблен в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Goal.

Детали

Отмечается, что во время утренней прогулки по пляжу Рио-де-Жанейро, к 61-летнему тренеру подбежал преступник и сорвал с шеи цепочку.

Кроме этого, грабитель упрекнул Тите о вылете пентакампеонов из чемпионата мира.

Добавим

Сборная Бразилии уступила Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, пенальти 2:4).