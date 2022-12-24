В Днепропетровской области задержан мужчина с гранатами и тротилом

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Ночью, во время действия комендантского часа, полицейские заметили на улице мужчину в бронежилете с большой сумкой. Во время осмотра оказалось, что в сумке — 4 гранаты, запалы и 400 граммов тротила. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленника задержали полицейские отдела реагирования патрульной полиции Павлоградского РИН.

“Для фиксирования данного факта на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого установили — это 34-летний местный житель, не имеющий никакого отношения к военной службе”, — говорится в сообщении МВД.

По согласованию с окружной прокуратурой по месту проживания мужчины полицейские провели обыск, во время которого изъяли пневматическое оружие, почти 250 патронов разного калибра, два пакета с веществом, похожим на марихуану, сигнальную ракету и запал к ней, ножи. Все изъятое направили на экспертное исследование.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Возбуждено уголовное производство по статьям 263 и 309 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним

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