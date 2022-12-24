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Кулеба и украинские дипломаты совершили рабочий визит в Николаев

Кулеба и украинские дипломаты совершили рабочий визит в Николаев

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Николаев с рабочим визитом посетили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также руководители посольств Украины в разных государствах. Об этом сообщает Николаевская ОВА, пишет УНН.

 

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“В субботу, 24 декабря, уважаемых гостей встретили начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов и советница начальника ОВА Виктория Олейник”, — говорится в сообщении.

Детали

Во время рабочей поездки делегация посетила Николаевский судостроительный завод, где участники осмотрели недостроенный ракетный крейсер. К визиту на завод присоединились заместитель начальника ОВА Николай Маринов и генеральный директор государственного концерна “Укроборонпром” Юрий Гусев.

Министру МИД и послам Украины показали последствия российской вооруженной агрессии. Они осмотрели поврежденные здания Николаевской областной военной администрации и одной из гостиниц города.

Также делегация увидела разрушенные объекты образовательной инфраструктуры. В частности, Николаевскую гимназию N°2 и Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. Руководители заведений рассказали о нанесенном в результате вражеских обстрелов убытках и как продолжают дистанционно работать во время войны.

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“Во время личного общения с уважаемыми гостями начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о текущей и ситуации безопасности в регионе. Также он поблагодарил за всестороннюю поддержку и помощь области. Участники визита обсудили ряд важных вопросов. В частности, использование влияния руководителей дипломатических учреждений Украины в мире для помощи Николаевской области и восстановления поврежденной инфраструктуры. Следует добавить, что руководителям учреждений и лично министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе из освобожденного Херсона передали украинские флаги, подписанные бойцами Сил Специальных Операций ВСУ”, — говорится в сообщении.

                        

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область, Дмитрий Кулеба
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