Воздушные Силы ВСУ гарантируют Санта Клаусу безопасный полет в воздушном пространстве Украины

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Воздушные силы Украины в Сочельник по григорианскому календарю опубликовали скриншот карты проекта Flightradar24, где зафиксировали Санта Клауса в воздушном пространстве Украины, пишет УНН со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Цитата

“Воздушные Силы Украины приветствуют Santa1 в воздушном пространстве Украины и гарантируют безопасный полет!”, — говорится в сообщении.

Детали

Воздушные силы в шутку опубликовали скриншот карты проекта Flightradar24, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире.

На снимке вместо символа самолетов над Украиной изображены олени и сани Санты.

Справка

Flightradar24 накануне Рождества "отслеживает" передвижение Santa1 по миру.