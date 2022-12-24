Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,90 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Рождественско-новогодние празднования: психолог рассказала, почему не стоит отказываться и как не чувствовать вину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6300

Президент Украины ввел в действие решение СНБО по развитию спутниковой навигации

Президент Украины ввел в действие решение СНБО по развитию спутниковой навигации

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию и использованию систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны. Указ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2022 года "О мерах по развитию и использованию отечественных систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны государства", - отмечается в документе.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины “О проведении обзора общественной безопасности и гражданской защиты” от 23 декабря.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.