Призывал к участию в "референдуме": в Чернобаевке задержали коллаборанта

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Задержан житель села Чернобаевка Херсонской области, который во время оккупации призывал местных участвовать в псевдореферендуме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

Детали

За процессуального руководства Херсонской областной прокуратуры задержано и поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору жителю с. Чернобаевка (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

По данным следствия, во время оккупации Херсонщины подозреваемый, сотрудничая с оккупационными властями рф, добровольно занял должность так называемого “директора коммунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области”.

Как “руководитель” коммунального предприятия он начал активно выполнять возложенные на него задачи и всячески помогал оккупантам ориентироваться на местности. Также предоставлял информацию об инфраструктуре и объектах с продовольствием.

Отмечается, что он обеспечивал хранение и раздачу так называемой “гуманитарки” местным жителям, при этом оправдывал вооруженную агрессию рф.

"Также подозреваемый распространял агитационные материалы и призывал жителей участвовать в псевдореферендуме по выходу области из состава Украины и присоединения к территориям рф. В настоящее время по ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения — содержания под стражей, без альтернативы внесению залога", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводят следователи УСБ Украины в Херсонской области.

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