В Херсонской области во время разминирования погибли три работника ГСЧС

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Вчера, 24 декабря, во время разминирования в Херсонской области подорвались на вражеской мине и погибли три сотрудника ГСЧС Житомирской области. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Житомирской области, передает УНН.

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“Невыразимая жгучая боль потери чувствует вся пожарно-спасательная семья Житомирщины — 24 декабря во время разминирования территории Херсонщины подорвались на вражеской мине и погибли трое наших собратьев”, — говорится в сообщении ГСЧС.

На месте подрыва погибли: Сергей Куренный — прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ и Дмитрий Краснощеков — младший сержант службы гражданской защиты, водитель автотранспортного отделения.

По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

“Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задания по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины. Глубоко сочувствуем семьям, родным и близким наших боевых друзей... Из-за вражеской мины без родителей остались дочери Сергея и Дмитрия. Весь многотысячный коллектив Службы спасения склоняет в скорби головы перед Героями! Они навсегда останутся в нашей памяти патриотами своей страны и настоящими профессионалами своего дела. Покойтесь с миром, наши Герои! Не простим врагу ни одной потерянной души!”, — говорится в сообщении.

Прощание с погибшими и захоронения ориентировочно состоятся 27 декабря в Житомире, об этом ГУ ГСЧС сообщит дополнительно.

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