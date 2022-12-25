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ЦНС: захватчики свозят на оккупированные южные территории Украины своих силовиков

ЦНС: захватчики свозят на оккупированные южные территории Украины своих силовиков

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На временно оккупированные южные территории Украины российские захватчики свозят своих силовиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты не могут обуздать захваченные земли и продолжают свозить туда своих силовиков. Подполье продолжает действовать, несмотря на увеличение количества репрессивных мер оккупантами. В частности 23 декабря в Мелитополе доме повредили российские агитационные билборды во временно оккупированном Мелитополе. Враг вынужден отвечать и тратить больше ресурсов. Поэтому на юг прибыли новые группы росгвардейцев для патрулирования занятых населенных пунктов. Лишь в Бердянск завезли 500 полицаев из рф”, — говорится в сообщении.

Напомним

Россияне усиливают контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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