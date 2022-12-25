В Украине уровень преступности за время войны снизился на 12% - полиция

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Национальная полиция зарегистрировала около 261 тыс. преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения рф полиция получила и обработала почти 6,6 миллиона обращений от граждан.

“Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тысячи преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Относительно почти 126 тысяч уголовных правонарушений лицам сообщено о подозрениях”, — говорится в сообщении.

Полиция задокументировала около 66 тысяч имущественных преступлений, среди которых почти 64 тысячи краж. Установлено более 15,4 тысяч подозреваемых.

Кроме того, Национальная полиция за 10 месяцев зарегистрировала 97 тысяч ДТП.

“Уменьшилось на 17% смертей на дорогах — 2438 человек погибли в результате автопроисшествий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество аварий упало в 1,8 раза в по сравнению с прошлым годом.

Напомним

В течение текущего года Украина больше экспортировала товаров в Польши. В то же время, как говорится в исследовании YouControl, за десять месяцев 2022 года суммарный экспорт товаров из Украины составляет 36,9 млрд долларов, что означает его сокращение почти на треть.