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Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2022 года по версии Forbes

Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен 2022 года по версии Forbes

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Forbes опубликовал рейтинг, в котором форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2022 года, передает УНН.

Детали

Самым высокооплачиваемым спортсменом года стал игрок “ПСЖ” Лионель Месси. В 2022 году он заработал 130 млн долларов. Он вторично занял первое место в таком рейтинге.

Леброн Джеймс, занявший 2-е место, впервые преодолел отметку в 100 миллионов долларов.

Топ-10 рейтинга:

1. Лионель Месси (футбол) — 130 млн долларов (зарплата и призовые — 75 млн долларов, реклама — 55 млн долларов);

2. Леброн Джеймс (баскетбол) —121,2 млн (41,2+80);

3. Криштиану Роналду (футбол) — 115 млн (60+55);

4. Неймар (футбол) —95 млн (70+25);

5. Стефен Карри (баскетбол) — 92,8 млн (45,8+47);

6. Кевин Дюрент (баскетбол) — 92,1 млн (42,1+50);

7. Роджер Федерер (теннис) — 90,7 млн (0,7+90);

8. Сауль Альварес (бокс) — 90 млн (85+5);

9. Том Брэди (американский футбол) — 83,9 млн (31,9+52);

10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) —79,2 млн (44,2+35).

Напомним 

Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022.

Источник: УНН
Теги: спорт
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