Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Талибан запретил афганским и иностранным неправительственным организациям брать на работу женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что министерство экономики Афганистана своим приказом определило, что сотрудницам не разрешается приходить на работу “к дальнейшему уведомлению”.

Запрет объясняется “многочисленными жалобами” на то, что якобы некоторые женщины не придерживались исламского дрескода, установленного талибами.

В письме минэкономики говорится, что у любой неправительственной организации, которая будет обвинена в несоблюдении приказа, будет отозвана лицензия на деятельность в Афганистане.

“По словам представителя министерства экономики страны, запрет касается более 180 организаций, принадлежащих к координационного агентства по оказания помощи Афганистану (ACBAR)”, — говорится в сообщении.

Руководитель миссии ООН в Афганистане и координатор гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров назвал такое решение Талибана “явным нарушением гуманитарных принципов”, что вызывает “глубокую обеспокоенность”.

В управлении ООН по гуманитарным вопросам отметили, что попытаются встретиться с руководством талибов, чтобы “добиться ясности относительно приказа”.

Дополнение

С момента прихода к власти боевики массово ограничивают гражданские свободы, несмотря на международную критику. Девушки и женщины в значительной степени исключены из жизни, а девочки-подростки были лишены возможности посещать школу после шестого класса после переворота.

Женщинам даже запретили посещать общественные парки и спортивные залы в течение нескольких месяцев.

Напомним

Талибы запретили женщинам получать университетское образование в Афганистане до последующего сообщения, а это значит, что теперь они могут посещать только начальные школы.