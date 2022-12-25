В рф умер глава компании по производству носителей для "Калибров" Бузаков

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На 67 году жизни умер генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", изготовлявшей подлодки-носители для "Калибров" Александр Бузаков. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Цитата

“Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась преждевременно, трагически”, — отмечается в сообщении.

Детали

За время руководства Бузакова “Адмиралтейские верфи” производили усовершенствованные дизельные подлодки, способные нести и запускать ракеты “Калибр”.

Минобороны рф весной 2022 года заявляло, что для ударов по Украине использовали именно дизельную подлодку, которая базируется в Черном море.

Кроме подводных лодок, Бузаков занимался разработкой надводных кораблей и глубоководных аппаратов для правительства рф.

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