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После критики пользователей восстановлена одна из функций Twitter

После критики пользователей восстановлена одна из функций Twitter

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Компания Twitter восстановила функцию, которая продвигает горячие линии для предотвращения самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Агентство Reuters сообщало в пятницу, что эта функция была удалена несколько дней назад, ссылаясь на двух человек, знакомых с этим вопросом, которые сказали, что удаление было приказано новым владельцем Twitter Илоном Маском.

По данным агентства, функцию решили вернуть после того, как некоторые пользователи и группы из защиты прав потребителей раскритиковали Маска.

Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила удаление и назвала его временным.

Цитата

“Twitter исправлял актуальность, оптимизировал размер подсказок к сообщениям и исправлял устаревшие подсказки”, — сказала Ирвин.

Напомним 

Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как найдет соответствующего кандидата.

Источник: УНН
Теги: Twitter, Илон Маск
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