После критики пользователей восстановлена одна из функций Twitter

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Компания Twitter восстановила функцию, которая продвигает горячие линии для предотвращения самоубийств и другие ресурсы безопасности для пользователей, ищущих социальную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Агентство Reuters сообщало в пятницу, что эта функция была удалена несколько дней назад, ссылаясь на двух человек, знакомых с этим вопросом, которые сказали, что удаление было приказано новым владельцем Twitter Илоном Маском.

По данным агентства, функцию решили вернуть после того, как некоторые пользователи и группы из защиты прав потребителей раскритиковали Маска.

Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила удаление и назвала его временным.

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“Twitter исправлял актуальность, оптимизировал размер подсказок к сообщениям и исправлял устаревшие подсказки”, — сказала Ирвин.

Напомним

Илон Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора Twitter, как найдет соответствующего кандидата.