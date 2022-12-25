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Оползень в Малайзии: количество погибших возросло до 31

Оползень в Малайзии: количество погибших возросло до 31

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Последняя жертва оползня, произошедшего на прошлой неделе в Малайзии, найдена, в результате чего окончательное число погибших составило 31 человек, сообщили в субботу власти страны, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Последняя жертва, мальчик в возрасте от семи до 12 лет, был найден примерно в четырех метрах от популярного кемпинга в штате Селангор, по данным пожарно-спасательного департамента.

Власти также обнародовали список жертв, среди которых есть учителя и ученики местной школы.

Самой молодой жертве был один год, а самой старшей – 67 лет. Одиннадцать жертв – дети.

Контекст

Сдвиг накрыл популярный кемпинг в штате Селангор в прошлую пятницу, застав около 100 человек во время сна.

Напомним 

Более 1,4 миллиона домов и предприятий в США были обесточены утром в канун Рождества. Зимний шторм оборвал линии электропередач из-за разрушительного ветра, сильного снега и опасно низкой температуры, что привело к гибели не менее 15 человек.

Источник: УНН
Теги: Малайзия, оползень
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