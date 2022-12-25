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Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась – ISW

Скорость продвижения оккупантов в районе Бахмута замедлилась – ISW

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) проследили замедление наступления российских войск в районе Бахмута, передает УНН.

Детали

Аналитики ISW подсчитали, что в ноябре и декабре оккупанты сделали меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темпы своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, пишет ISW.

Также аналитики отмечают, что сообщения о тяжелых потерях наемников "Вагнера" в районе Бахмута в последние недели также, вероятно, повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил в этом районе.

Отмечается, что недостаток личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

По мнению аналитиков, неустанное и дорогостоящее наступление россии на Бахмут может также ухудшить способность рф преследовать долгосрочные цели на Донбассе.

Напомним 

Aналитики ISW рассказали, почему путин начал больше появляться на публике.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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