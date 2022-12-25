ВСУ успешно уничтожили двух российских капитанов и тезку пропагандиста Соловьева

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинские военные успешно ликвидировали двух капитанов рф и тезку российского пропагандиста Соловьева. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает УНН.

Детали

ВСУ успешно "демобилизовали” капитана запаса Владимира Дегтяренко и капитана Степана Полетаева.

Также был уничтожен тезка российского пропагандиста — Владимир Соловьев. Его звание не известно.

Напомним

Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, вернувшегося воевать в Украину после плена.