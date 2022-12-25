Новости: Война
25 декабря 2022, 05:42 • Юлиана Росковинская • 35475
ВСУ успешно уничтожили двух российских капитанов и тезку пропагандиста Соловьева
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Украинские военные успешно ликвидировали двух капитанов рф и тезку российского пропагандиста Соловьева. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает УНН.
Детали
ВСУ успешно "демобилизовали” капитана запаса Владимира Дегтяренко и капитана Степана Полетаева.
Также был уничтожен тезка российского пропагандиста — Владимир Соловьев. Его звание не известно.
Напомним
Украинские защитники уничтожили российского гранатометчика Натана Касаткина, вернувшегося воевать в Украину после плена.
Источник: УНН
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