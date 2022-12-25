В Украине работают 946 отделений полиции, в которых можно согреться и зарядить гаджеты - Клименко

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Украине работают 946 отделений полиции, в которых украинцы могут согреться и зарядить гаджеты. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, пишет УНН.

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“Мы продолжаем помогать людям в это сложное холодное время. На территории страны работают 946 подразделений полиции, в которых граждане могут согреться и зарядить гаджеты”, — отметил он.

Кроме того, развернуто 47 мобильных полицейских пунктов, куда каждый может обратиться за помощью.

“Пока мы едины, ни один враг нам не страшен. Мы отметим самые ожидаемые зимние праздники, загадаем самое важное желание. И оно непременно сбудется. Ибо добро всегда побеждает”, — добавил Клименко.

Напомним

Национальная полиция зарегистрировала около 261 тыс. преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом.