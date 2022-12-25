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25 декабря 2022, 06:39 • Юлиана Росковинская • 9975
В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения "Фактор". Основным направлением деятельности предприятия является снабжение спецодежды и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает МЧС рф, передает УНН.
Детали
В МЧС рф заявляют, что информация о пожаре поступила в службу в 21:21 по местному времени. С места инцидента были эвакуированы пять газовых баллонов.
По предварительной оценке, площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Напомним
Произошел пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в российском мурманске.
Источник: УНН
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