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В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения

В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В российском мурманске произошел пожар на базе снабжения "Фактор". Основным направлением деятельности предприятия является снабжение спецодежды и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает МЧС рф, передает УНН.

Детали

В МЧС рф заявляют, что информация о пожаре поступила в службу в 21:21 по местному времени. С места инцидента были эвакуированы пять газовых баллонов.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Напомним 

Произошел пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на ремонтном заводе "Звездочка" в российском мурманске.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары
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