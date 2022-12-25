В Васильевке оккупанты ввели комендантский час

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области, пишет Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Васильевке российские оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года.

Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту, сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на 10 суток.