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Новости: Война
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В Васильевке оккупанты ввели комендантский час

В Васильевке оккупанты ввели комендантский час

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области, пишет Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Васильевке российские оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года.

Работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту, сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним 

В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час на 10 суток.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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